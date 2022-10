Buone notizie per chi cerca lavoro a Napoli. La nota catena di supermercati Sole 365 assume sia nel capoluogo che nella provincia, precisamente a Sant’Anastasia per la nuova apertura. Chiunque fosse interessato, può consultare l’apposita sezione “Lavora con noi”.

Per quanto riguarda la nuova sede di Sant’Anastasia, nella provincia partenopea, i supermercati Sole 365 sono alla ricerca di un Addetto sala/BLS; Addetto cassa (cassiere); Addetto cucina/Cuoco; Addetto macelleria; Addetto gastronomia; Addetto panetteria; Addetto pasticceria. Addetto ortofrutta; Addetto pescheria.

Posizioni aperte nella zona di Napoli

Si ricercano le seguenti figure

Addetto sala/BLS;

Addetto cassa (cassiere);

Addetto macelleria;

Addetto gastronomia;

Addetto panetteria;

Addetto pasticceria.

Addetto ortofrutta;

Addetto pescheria.

Requisiti

Raggiungere obiettivi di vendita

Disposizione dei prodotti all’interno del banco e confezionamento

Rispettare le norme di sicurezza alimentare e dei protocolli di vendita

Esperienza pregressa nel ruolo

Eccellente rapporto con la clientela

Come inviare il Cv

Per inviare la propria candidatura all’azienda è sufficiente inviare il proprio curriculum vitae tramite la pagina web dedicata alle offerte di lavoro. Una volta inviato, sarà l’ufficio risorse umane a fare una prima selezione ed eventualmente a convocare il candidato per un colloquio dal vivo. In particolare, prenderà in considerazione le esperienze pregresse, le abilità acquisite e, se richiesto, i titoli di studio conseguiti.