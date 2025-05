Imprenditoria e territorio, si festeggiano domani i 30 anni del “Gruppo Topo”

Area nord. Domani, sabato 10 maggio 2025, i punti vendita di “MD Gruppo Topo” saranno in festa per celebrare i 30 anni di storia imprenditoriale. Negli store di Mugnano, Marano, Qualiano, Villaricca e Giugliano dalle 10,30 alle 13,00 e dalle 16,30 alle 19,00, intrattenimento con supereroi per i più piccoli, musica, degustazione e gadget in regalo. La giornata di festa si concluderà alle ore 20,00 con lo spettacolo pirotecnico. Una storia che iniziò nel lontano 1995 con il solo punto vendita di Giugliano in via Marchesella. Poi la grande crescita del marchio MD nel panorama nazionale della grande distribuzione e l’impegno della famiglia Topo che ha accompagnato, nell’area nord di Napoli, le evoluzioni e le trasformazioni della sigla in termini di vendita e qualità dei servizi. Ora sul territorio sono sei i punti vendita presenti.