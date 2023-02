È la Campania la Regione più premiata al SuperEnalotto, che con le sue 14 vincite milionarie si posiziona al primo posto. Oltre una decina di campani ha infatti centrato un “6” da record, portando così a casa oltre 4 milione di euro a testa.

Superenalotto, nuovi milionari anche a Sant’Antimo e Afragola

Le quote vincenti sono state acquisite a Sant’Antimo presso il “Primus Cafe”, sul Corso Italia 49; ad Afragola, dal Tabacchi Castaldi di via Oberdan 69 e a Piano di Sorrento. Un altro tagliando vincente è stato acquistato a Casal Velino, in provincia di Salerno, presso il Bar pasticceria Dolci Sfoglie, in via dei Pini 56.

6 quote vinte ad Atripalda

Record nel record al bar di Atripalda, piccolo comune di 10mila anime dell’Avellinese: al “Paradiso di Stelle”, dove fu già vinta una quota da oltre un milione di euro cinque anni fa, sono state vendute stavolta sei quote ognuna da oltre 4 milioni di euro. Per un totale di 24 milioni di euro. Allertati ieri sera i proprietari dal sindacato dei ricevitori, che hanno riaperto il bar e festeggiato per i sei fortunati, di cui non si conosce l’identità.

Le altre Regioni fortunate

Sono oltre 90 i giocatori italiani che hanno centrato il super premio: 371 milioni di euro, il jackpot più alto al mondo. Quella di stasera è la prima vincita del 2023, la più alta nella storia del gioco e, attualmente, anche di tutte le lotterie mondiali. La serie vincente è la seguente: 1,38,47,52,56,66 Numero Jolly: 72 Numero Superstar: 23. Oltre alla Campania, altre vincite si sono registra nel Lazio con 16 e dell’Emilia Romagna con 13. 10 vincite, invece, registrate in Puglia e a seguire Toscana e Veneto con 9.