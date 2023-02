È stato centrato il 6 dei record al Superenalotto. Vinti 371 milioni di euro, il jackpot più alto al mondo. La vincita è stata realizzata tramite bacheca dei sistemi distribuendo il montepremi in 90 schede.

Superenalotto, centrato il 6 da oltre 371 milioni

Ogni vincitore ha vinto circa 4 milioni di euro. Quella di stasera è la prima vincita del 2023, la più alta nella storia del gioco e, attualmente, anche di tutte le lotterie mondiali.

La serie vincente è la seguente: 1,38,47,52,56,66 Numero Jolly: 72 Numero Superstar: 23. Il 6 mancava all’appello dal 22 maggio del 2021 quando furono vinti 156 milioni di euro a Montappone, borgo in provincia di Fermo.

24 milioni di euro vinti in Campania

Maxi vincita anche in Campania. La si registra ad Atripalda, in provincia di Avellino, che sarà divisa tra sei fortunati, che hanno centrato un 6. Come anticipa Il Mattino, la cittadina del Sabato la quota più consistente (oltre 24 milioni di euro), giocata nel Bar Paradiso di Stelle vi via Appia. Proprio qui, pochi anni fa, venne centrata un’altra vincita milionaria. Allertati ieri sera i proprietari dal sindacato dei ricevitori, che hanno riaperto il bar e festeggiato per i sei fortunati, di cui al momento non si conosce l’identità.