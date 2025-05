La fortuna fa tappa in Campania. Nel concorso del SuperEnalotto di martedì 6 maggio, è stato centrato un “5” da 47.622,92 euro ad Acerra, in provincia di Napoli.

SuperEnalotto, vincita da oltre 47mila euro ad Acerra: la Campania festeggia

La giocata vincente è stata convalidata presso il Bar Tabacchi Elmo, situato in via Maria Verna 35. A riportarlo è Agipronews, che sottolinea come la Campania si confermi ancora una volta una delle regioni più premiate dal celebre gioco a premi.

L’ultimo “6” milionario, pari a 88,2 milioni di euro, è stato invece realizzato a Roma lo scorso 20 marzo 2025. Nel frattempo, il jackpot continua a crescere: per la prossima estrazione, prevista per giovedì 8 maggio, la cifra in palio sale a ben 29,3 milioni di euro.