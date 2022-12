Una pioggia di soldi su Roccaraionola, piccolo comune dell’agro nolano, in provincia di Napoli. Ben 109mila e 730 euro sono stati vinti da un fortunato giocatore in occasione dell’ultimo concorso del 12 dicembre. Decisiva una combinazione di cinque numeri.

Roccarainola (Napoli), vinti al Superenalotto 109mila euro

Secondo quanto riporta Agipronews, la cospicua somma è stata conseguita grazie a un “5” giocato nella tornata di lunedì. La giocata è stata convalidata nel bar di piazza Giovanni Miele 4 a Roccarainola, in provincia di Napoli. Vincite che si aggiungono agli oltre 100mila euro aggiudicati in provincia di Napoli in occasione del concorso del Lotto del 9 dicembre.

Nel frattempo il Jackpot del Superenalotto è arrivato a quota 326,3 milioni di euro che saranno messi in palio nel prossimo concorso. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Campania il “6” manca dal 30 dicembre 2014 quando a Castellammare di Stabia furono vinti 18 milioni di euro.