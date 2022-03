Non si placa l’ondata di freddo siberiano che ha travolto il Mezzogiorno. Tra oggi, 8 marzo, e domani, 9 marzo, è previsto un ulteriore crollo delle temperature e un vento gelido proveniente dall’Est Europa. Molti i sindaci che hanno disposto la chiusura degli istituti scolastici anche per la giornata di oggi.

Scuole chiuse al Sud. I comuni interessati

In Basilicata, scuole chiuse a Melfi, in provincia di Potenza. A deciderlo il sindaco Giuseppe Maglione con un’ordinanza. In Molise, in provincia di Campobasso, stop alle lezioni a Ferrazzano e Torella. In Puglia, invece, a prendere questa decisione il primo cittadino di Locorotondo, in provincia di Bari. Nessun nuovo provvedimento di chiusura invece in Campania, dove ieri diversi comuni del Sannio e dell’Irpinia avevano deciso di bloccare le lezioni per disagi alla viabilità e alla circolazione. Segnalata presenza neve sull’A16, lungo la Napoli-Canosa, all’altezza di Avellino e Mercogliano.

Le previsioni

La sferzata siberiana continuerà a picchiare sulla Campania nelle prossime ore. Nella giornata di domani, 9 marzo, il freddo raggiungerà il suo apice, con temperature minime sotto lo zero in quasi tutta la regione e nevicate anche a bassa quota. La colonnina di mercurio resterà prossima allo zero anche giovedì, 10 marzo, e venerdì, 11 marzo. Leggera risalita delle minime nella giornata di venerdì e sabato e poi nuova ondata di freddo nel weekend. Non si esclude che in Campania e nelle altre regioni meridionali si torni a chiudere le scuole nei prossimi giorni se le condizioni meteo lo richiederanno.