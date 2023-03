GIUGLIANO. Sono ancora senza una sede gli studenti del Marconi di Giugliano. La data di consegna della sede alternativa non è stata rispettata ed era il 28 febbraio. “Ci sentiamo presi in giro dalle istituzioni” dicono i rappresentanti d’istituto dell’istituto professionale.

Nella sede di via aviere Mario Pirozzi sono ancora in corso lavori e non c’è una data di consegna dell’edificio che comunque non sopperirà alle esigenze dei 1400 studenti. Gli alunni sono costretti dall’inizio dell’anno scolastico a fare turni pomeridiani in 4 istituti superiori della città.