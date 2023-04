Quattro giovani vite spezzate a causa di un terribile scontro tra auto accaduto nella notte a Bitonto, in provincia di Bari. La vittima più giovane ha 16 anni e risponde al nome di Lucrezia Natale. Oltre a lei sono morti Floriana Fallacara di 20 anni e il suo fidanzato, Tommaso Ricci, di 23 anni, e Alessandro Viesti, di 24.

Strage sulla strada in Puglia, morti 4 giovani dopo scontro frontale

Le quattro vittime viaggiavano a bordo di una Opel Corsa che si è scontrata con una Renault Scenic con a bordo una coppia di 19 e 20 anni. Le cause di quanto accaduto sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine. L’impatto è stato così violento che i 4 ragazzi sono morti sul colpo mentre la coppia che era nell’altra vettura è rimasta gravemente ferita.

“Questo è davvero il momento del silenzio, del dolore. La città intera è vicina i familiari delle giovani vittime e ai due ragazzi che sono ricoverati in ospedale in condizioni molto serie”, ha detto il sindaco di Bitonto, Francesco Paolo Ricci, che ha annunciato la proclamazione del lutto cittadino per il giorno dei funerali.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia stradale e i vigili del fuoco. Ancora tutta da definire la dinamica dell’incidente. Le due auto si sono scontrate frontalmente, ma non è chiaro quale delle due procedesse in direzione Bari e quale in direzione Bitonto.