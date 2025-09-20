Una scintilla, un boato e tre vite spezzate. È questo il bilancio della tragedia avvenuta ieri pomeriggio, venerdì 19 settembre all’interno dello stabilimento Eco Partenope, azienda di trattamento rifiuti di Marcianise, dove un’esplosione ha provocato la morte di tre lavoratori e il ferimento di altre due persone.

Strage sul lavoro a Marcianise, addio a Pasquale, Antonio e Ciro. Procura apre un’inchiesta

Le vittime sono Pasquale De Vita, 51 anni, titolare dello stabilimento, Ciro Minopoli, 60 anni, responsabile della sicurezza, e Antonio Donadeo, 50 anni, dipendente. Due operai, rimasti feriti lievemente, sono stati medicati sul posto.

Secondo la prima ricostruzione dei Vigili del Fuoco, i tre stavano effettuando lavori di saldatura su un silos contenente oli esausti. Una scintilla avrebbe innescato i gas accumulati, provocando la violentissima deflagrazione. L’esplosione è stata tale da scaraventare i corpi a decine di metri di distanza, con due delle vittime ritrovate sul tetto di un capannone confinante.

La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo di indagine. Sul posto sono intervenuti Polizia, Vigili del Fuoco e personale dell’Asl di Caserta, che ora dovranno accertare le cause precise e le eventuali responsabilità.

All’esterno dell’azienda, momenti di tensione e dolore: familiari delle vittime in lacrime hanno accusato la mancanza di sicurezza, mentre i sindacati hanno parlato di “tragedia intollerabile”, denunciando ancora una volta un sistema che troppo spesso considera la prevenzione un costo da ridurre.

Cordoglio è arrivato anche dalle istituzioni: il presidente della Provincia, Anacleto Colombiano, ha garantito massimo supporto alle indagini. Ma il dramma di Marcianise si inserisce in una lunga scia di “morti bianche” che continua a segnare la Campania. Solo nei primi mesi dell’anno, nel polo industriale casertano, si erano già registrati altri incidenti mortali.