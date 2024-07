Una passeggiata in centro a Giugliano diventa quasi un PERCORSO a ostacoli. Camminare attraverso le stradine secondarie e storiche della città è davvero difficoltoso nonché pericoloso. Oltre all’attenzione dei pedoni per le strade particolarmente anguste e senza marciapiede, spazzatura, erba, pantani d’acqua, bisogni dei cani e intralci di vario genere rendono il passeggio complicato. Qui siamo in via Licoda, ecco il primo ostacolo: un cumulo di rifiuti lasciati sulla piccolo porzione pedonale. A un certo punto bisogna fare una scelta a causa del parcheggio selvaggio: se prosegue sotto al muro in uno spazio strettissimo, oppure fare attenzione alle auto che circolano e passare sulla carreggiata veicolare. Continuando la nostra passeggiata ancora cumuli di rifiuti qua e là. Pezzi di vetro pericolosi per chi passeggia con i sandali. Camminare in compagnia, poi è complicato se non impossibile e si rende necessario farlo in fila indiana. Percorsi impervi, complessi per genitori con bambini, passeggini e disabili. Insomma quelle potrebbero essere anche viuzze caratteristiche diventano l’incubo dei pedoni.