Storico trionfo del Napoli: Supercoppa Italiana 2025 alzata con un netto 2-0 sul Bologna

Il Napoli si è laureato campione della Supercoppa Italiana 2025 nella finale disputata ieri, lunedì 22 dicembre 2025, a Riyadh in Arabia Saudita, imponendosi con un perentorio 2-0 sul Bologna e conquistando il trofeo per la terza volta nella sua storia. La partita, giocata al King Saud University Stadium, ha visto gli azzurri dominare fin dai primi minuti, mettendo in mostra un calcio organizzato e propositivo. A decidere l’incontro è stata una doppietta del brasiliano David Neres, protagonista assoluto della serata.

Le reti e la partita

Il Napoli ha sbloccato il risultato al 39’ del primo tempo, quando Neres ha trovato una conclusione precisa e potente a giro da fuori area che ha lasciato senza scampo il portiere del Bologna, siglando l’1-0. Nella ripresa, al 57’, il brasiliano ha raddoppiato approfittando di un errore difensivo della squadra emiliana, firmando il 2-0 che ha chiuso la partita. Gli uomini di Antonio Conte hanno controllato il ritmo del gioco per larghi tratti, dando l’impressione di avere sempre tutto sotto controllo, mentre il Bologna ha faticato a rendersi pericoloso e ha pagato caro qualche ingenuità difensiva.

Il significato del successo

Questo successo rappresenta un importante trofeo per il Napoli, che aggiunge così alla bacheca la Supercoppa Italiana dopo quelle vinte nel 1990 e nel 2014, consolidando il proprio ruolo di protagonista del calcio italiano. Per il Bologna, alla sua prima finale di Supercoppa Italiana, resta l’onore di aver raggiunto un traguardo storico, ma la finale contro i campioni d’Italia si è rivelata un ostacolo troppo grande da superare.