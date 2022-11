La storia della camorra, anzi delle camorre. Nel racconto del prof. Isaia Sales massimo esperto campano del tema. A Varcaturo nel teatro laboratorio il Principe Sales ha presentato il suo ultimo lavoro.

L’incontro fortemente voluto da Teresa Vitale spazio Aspasia ha visto protagonisti anche il direttore di Tele Club Italia Giovanni Francesco Russo, il consigliere regionale Giovanni Porcelli e l’ex sindaco di Melito Tuccillo. Una riflessione intensa sui motivi della nascita della malavita organizzata napoletane e sulle sue differenze tra la città è la provincia. Una disamina sul ruolo dello Stato e sui motivi del suo fallimento. Una storia che passa violentemente per Giugliano protagonista da sempre degli episodi più significativi del panorama illegale dai Maisto ai Mallardo passando per Cutolo ed il caso Cirillo. Un modo per vedere la camorra non come intrattenimento ma come fenomeno di analisi sociale.