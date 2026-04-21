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la storia della rappresentazione dello stemma del Comune della città

In molti non ne conoscono il significato, eppure lo stemma di Giugliano ha una storia molto antica che racconta le radici e il territorio.
Un simbolo particolare: una donna incinta che riposa su un prato fiorito, spesso tra gigli e con il mare sullo sfondo. Un’immagine che richiama la fertilità della Campania Felix e il legame storico con l’antica colonia greca di Cuma. Giugliano tra agricoltura e mare. Secondo altre versioni, invece, non si tratterebbe di un richiamo alla costa, bensì al Lago Patria.
Uno stemma che non è solo un disegno, ma un racconto identitario: storia e tradizione che si fondono in un’unica immagine, presente oggi su documenti ufficiali, locandine e canali istituzionali.
Eppure, questa storia resta poco conosciuta da molti cittadini giuglianesi d’origine e anche dei cosiddetti “trapiantati” originari cioè di altri comuni.
Intanto lo stemma di Giugliano torna protagonista, ma sui social. È infatti tra i semifinalisti di un curioso contest che mette a confronto gli stemmi dei comuni campani a colpi di like.
Dopo aver superato Frattamaggiore, la città sfiderà ora Torre del Greco per conquistare la finale.
Un’iniziativa originale che, tra clic e condivisioni, riaccende l’attenzione su storia e tradizioni locali, trasformando un semplice stemma in un simbolo da riscoprire e da tifare.

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