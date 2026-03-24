“Opus Dei: Una storia”, il libro che racconta evoluzione e identità dell’istituzione

Presentato sabato al Palazzo Ducale di Parete, il volume “Opus Dei: Una storia”, firmato da José Luis González Gullón e John F. Coverdale. Un’opera che ripercorre, con taglio storico e analitico, l’evoluzione dell’istituzione dalla fondazione fino ai giorni nostri.

A presiedere al tavolo della presentazione il Vescovo di Aversa Mons. Angelo Spinillo. Al centro del libro i passaggi chiave che hanno segnato la crescita dell’Opus Dei, letti attraverso una lente non solo storica, ma anche teologica e sociologica. Un lavoro che si propone come strumento di conoscenza e riflessione su una delle realtà più discusse e influenti del panorama religioso contemporaneo.