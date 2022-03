Stefano De Martino farà ritorno ad Amici. Il conduttore di Rai 2 sarà uno dei tre giudici (la presenza di Emanuele Filiberto e di Stash Fiordispino dei The Kolor è ancora da confermare) del celebre talent show di Maria De Filippi, che andrà in onda il 19 marzo 2022.

Stefano De Martino di “no” a Made in Sud per Amici 2022: chi prenderà il suo posto

Made in Sud avrà dunque un nuovo conduttore. Anzi, una conduttrice: secondo alcune indiscrezioni sarà Lorella Boccia, ex ballerina di Amici, a sostituire Stefano De Martino.

Boccia è originaria di Torre Annunziata, città vicina a Torre del Greco dove è nato e cresciuto De Martino. Non è di certo la prima esperienza televisiva, in veste di conduttrice, per Lorella Boccia: in passato ha condotto un programma comico come Colorado. Proprio per questo la scelta sembra avere particolarmente convinto Nando Mormone, patron del programma. Intanto continuano i nomi di altri potenziali conduttori. Nelle ultime ore si è parlato di una possibile partecipazione nelle vesti di conduttori di Clementino e Rocco Hunt. Non ci resta che attendere notizie ufficiali su chi condurrà la nuova stagione di Made in Sud.