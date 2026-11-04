Stadio De Cristofaro, si lavora per migliorare illuminazione

Si lavora per potenziare l’illuminazione dello stadio Alberto De Cristofaro di Giugliano, dove sono in corso verifiche per superare le criticità dell’impianto.

Attualmente, soltanto una delle torri faro dispone di quattro file di riflettori, mentre le altre tre necessitano di un’ulteriore fila di luci. A complicare l’intervento è la presenza di alcune antenne installate sulle strutture, che non sarebbero in grado di sostenere anche il peso dei nuovi fari.

La soluzione sarebbe quindi quella dello spostamento delle antenne. Proprio su questo tema sono in corso dei controlli da parte gestori delle antenne. Due dei tre sopralluoghi previsti hanno già dato esito positivo, mentre si attende l’ultimo, quello di Vodafone, per completare le verifiche.

A seguire direttamente la vicenda è l’assessore allo sport Marco Sepe, che sta monitorando gli interventi ed è in contatto con le ditte coinvolte per arrivare a una soluzione.