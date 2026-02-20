St. Moritz, disperso Luciano Capasso: “Cerco di non morire”, l’ultimo messaggio dal Piz Palü

Sono ore di angoscia per la scomparsa di Luciano Capasso, 25 anni, originario di Qualiano, disperso in Svizzera dopo un’escursione in montagna. Il giovane, che si trovava a St. Moritz per lavoro, aveva deciso di dedicare il suo tempo libero a una gita ad alta quota.

St. Moritz, disperso Luciano Capasso: “Cerco di non morire”, l’ultimo messaggio prima della scomparsa

«Cerco di non morire» è l’ultimo messaggio inviato tramite il suo GPS prima che si interrompessero i contatti. Luciano è un escursionista esperto, ex militare, dotato di attrezzatura adeguata. Tuttavia qualcosa sarebbe andato storto.

Da oltre 50 ore non si hanno sue notizie. Le autorità svizzere sono al lavoro per le ricerche: l’ultima posizione lo colloca nella zona di Piz Palü, area nota per l’alto rischio valanghe.