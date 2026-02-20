C’è un’ultima traccia che localizza Luciano Capasso a 2500 metri d’altezza, tra le vette di Saint Moritz, precisamente nel comune di Pontresina, in località Fuorcla. È il segnale GPS che l’escursionista qualianese, 25 anni, sparito tra martedì e mercoledì notte, portava sempre con lui. Ma le squadre di soccorso non sono riuscite ancora a raggiungere quel punto. Non solo perché impervio, ma perché le condizioni meteo sono avverse. Vento forte e neve impediscono di avventurarsi tra le cime delle Alpi svizzere, tanto che le ricerche nella giornata di ieri si sono interrotte prima che venissero riprese in serata.

Qualiano in ansia, Luciano disperso a 2500 metri d’altezza in Svizzera: ricerche in corso

E così tocca aspettare. E sperare. I familiari di Luciano – residenti nel centro di Qualiano, a piazza Rosselli – sono con il fiato sospeso. Attendono aggiornamenti dalla Farnesina e sono in contatto costante con il sindaco Raffaele De Leonardis e con i carabinieri, che stanno supportando la famiglia Capasso in queste ore delicatissime. La paura è che una valanga posso averla colto di sorpresa il giovane dipendente della Badrutt’s Palace Hotel mentre si inerpicava tra le vette alpine. Luciano avrebbe approfittato del suo giorno libero per concedersi una delle escursioni amava intraprendere, come testimoniano le sue storie su Instagram.

Armato di picozza e infilato nella sua tuta da neve, il 25enne aveva già esplorato le vette dell’Appennino e del Gran Paradiso. Una vita da giramondo, grazie al suo lavoro nelle strutture alberghiere, che lo aveva portato anche in Turchia e Giordania. Da dicembre era in Svizzera per la stagione invernale, poi sarebbe rientrato a Qualiano, dove sta per concludere i suoi studi in Giurisprudenza.

Per il ritrovamento si sono mobilitati amici e parenti. Uno dei fratelli, Emanuel, è partito da Qualiano alla volta della Svizzera per seguire da vicino le ricerche e sollecitare le autorità elvetiche. “Un ragazzo d’oro, bello come il sole”, ci ha detto mamma Raffaela, che ha affidato al primo cittadino De Leonardis il compito di tenerla aggiornata e di diffondere la notizia della scomparsa agli organi di stampa. Tutta Qualiano è in ansia, con gli occhi rivolti verso la Svizzera, e un’unica speranza: vedere Luciano tornare a casa.