Spiagge invase da rifiuti: pulizia straordinaria sabato 21 febbraio

Accendini, vetro, plastiche, bidoni e persino delle ciabatte. Le recenti mareggiate hanno lasciato sulle spiagge del litorale domizio una quantità impressionante di rifiuti, creando un vero e proprio tappeto che minaccia le dune e la biodiversità dell’area. Per affrontare l’emergenza, l’Associazione Domizia ha organizzato sabato 21 febbraio un intervento straordinario di pulizia alla “Spiaggia delle Tartarughe”, alla Foce dei Regi Lagni, uno degli ecosistemi più fragili e preziosi della costa domiziana.