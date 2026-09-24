Recipienti con insetti e buste di farina con vermi. È quanto avrebbero trovato i carabinieri durante una serie di controlli effettuati questa mattina all’interno di alcune comunità per minori di Caivano.

Caivano, controlli nelle comunità per minori: insetti e vermi negli alimenti, sospeso un deposito

L’operazione ha interessato complessivamente cinque strutture socio-assistenziali gestite dalla stessa cooperativa: due comunità alloggio e tre comunità educative per minori. I controlli sono stati condotti dai carabinieri della Stazione di Caivano insieme ai militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas) di Napoli e ai servizi sociali del Comune.

Le irregolarità più significative sarebbero emerse durante le verifiche effettuate in due delle cinque strutture e riguarderebbero soprattutto la gestione e la conservazione degli alimenti destinati ai minori ospitati.

Nel corso delle ispezioni i militari avrebbero rinvenuto recipienti contenenti insetti e confezioni di farina nelle quali erano presenti vermi. Gli accertamenti hanno portato alla sospensione di un deposito di alimenti, giudicato non conforme agli standard igienico-sanitari previsti dalla normativa europea sulla sicurezza alimentare.

Sequestro di 500 chili di prodotti alimentari

I carabinieri hanno inoltre disposto il divieto di immissione in commercio per circa 500 chili di prodotti alimentari, tra alimenti secchi, freschi, congelati e surgelati. Secondo quanto emerso dai controlli, i prodotti erano privi della documentazione necessaria a garantirne la tracciabilità e la conformità sotto il profilo sanitario.

La responsabile legale della cooperativa, una 37enne originaria di Maddaloni, è stata denunciata per la presunta violazione delle norme in materia di igiene degli alimenti. Nei suoi confronti sono state inoltre elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 4mila euro.

Della vicenda è stata informata l’Autorità giudiziaria. Gli accertamenti del Nas di Napoli proseguiranno per gli aspetti di competenza, mentre i carabinieri della Stazione di Caivano provvederanno a trasmettere le comunicazioni all’autorità amministrativa dopo aver completato l’acquisizione della documentazione relativa alle strutture sottoposte a controllo.