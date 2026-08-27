Momenti di paura nel cuore di Napoli, dove un giovane turista straniero di 22 anni è rimasto ferito nel corso di una presunta rapina avvenuta nelle prime ore di giovedì 27 agosto. L’episodio si sarebbe verificato in una strada nei pressi di corso Umberto I.

Turista 22enne aggredito nel centro di Napoli: ferito durante un tentativo di rapina

Secondo quanto raccontato dal giovane agli agenti al momento della denuncia, mentre stava camminando in un vicolo della zona sarebbe stato raggiunto da un’auto con tre uomini a bordo. I tre gli avrebbero chiesto di consegnare il portafogli e il telefono cellulare. Di fronte al tentativo del 22enne di opporsi, uno dei presunti aggressori lo avrebbe colpito alla testa utilizzando una bottiglia di vetro.

Pur essendo ferito, il turista sarebbe riuscito ad allontanarsi e a raggiungere corso Umberto I. Qui ha chiesto aiuto a una pattuglia del commissariato Dante della Polizia di Stato, incontrata lungo il percorso. Gli agenti hanno immediatamente prestato assistenza al ragazzo, successivamente accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini. Dopo le cure ricevute, i sanitari hanno stabilito per lui una prognosi di sette giorni.

Sull’accaduto sono ora in corso gli accertamenti della Polizia. Gli investigatori stanno verificando quanto riferito dal 22enne con l’obiettivo di ricostruire nel dettaglio l’episodio e risalire all’identità delle persone coinvolte.

Il commento del Prefetto

Il Prefetto di Napoli ha espresso ferma condanna per l’aggressione. Di Bari ha sottolineato inoltre come tali deprecabili episodi minino la percezione di sicurezza di cittadini e turisti, influenzando negativamente l’immagine della città di Napoli.

Il Prefetto ha infineannunciato che l’argomento sarà inserito all’ordine del giorno della prossima riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica con lo scopo di pianificare, nel tavolo istituzionale, risposte strutturali e di lungo periodo, concentrate, tra l’altro, nell’area del centro storico di Napoli, per salvaguardare il rispetto della legalità e la tutela della popolazione.