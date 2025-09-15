Notte di sangue a Napoli. Due giovani, di 18 e 22 anni, sono rimasti feriti da colpi d’arma da fuoco in circostanze ancora da chiarire.

Spari nella notte a Napoli, feriti due giovani: 22enne in fin di vita

Come riporta Il Mattino, il più giovane è stato raggiunto a un braccio e le sue condizioni non destano preoccupazioni. Più grave invece la situazione del 22enne, colpito all’addome: è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza ed è ricoverato in prognosi riservata, in pericolo di vita.

I carabinieri hanno rinvenuto, nei Quartieri Spagnoli, nei pressi di via San Mattia la sua auto, una Smart ForFour, con diversi fori di proiettile sulla carrozzeria e tracce di sangue all’interno. Entrambi i ragazzi sono stati trasportati e ricoverati all’ospedale Vecchio Pellegrini.

Resta da accertare se i due episodi siano collegati tra loro. Le indagini dei militari sono in corso per ricostruire la dinamica degli spari e risalire ai responsabili.