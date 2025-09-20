Momenti di paura a Sant’Anastasia, dove un uomo di 50 anni sarebbe stato raggiunto da alcuni colpi d’arma da fuoco in strada. L’episodio si è verificato poco fa e la dinamica è ancora in fase di ricostruzione.

Spari in strada a Sant’Anastasia, grave un uomo di 50 anni

Il ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Villa Betania di Napoli, dove versa in gravi condizioni. Sul luogo della sparatoria sono immediatamente intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le prime indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto e risalire ai responsabili. Al momento non si esclude alcuna pista investigativa.