Eseguiti sei ordini di carcerazione per droga emessi dalla Corte d’Appello di Napoli tra Mondragone e Carinola. L’operazione è scattata ieri mattina all’alba. A condurre il blitz i militari del Reparto Territoriale Carabinieri di Mondragone.

Spaccio di droga, operazione all’alba tra Mondragone e Carinola: eseguiti sei ordini di carcerazione

I provvedimenti, riguardanti soggetti già sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari, sono stati eseguiti nei comuni del litorale domizio. Le persone raggiunte dai decreti, A.B. 27 anni, E.F. 29 anni, S.G. 26 anni, A.I. 29 anni, A.P. 24 anni e G.S., 31 anni – tutte con precedenti e coinvolte in un procedimento già definito in sede giudiziaria – sono state riconosciute colpevoli, con sentenza definitiva, di partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, operante tra Mondragone e i territori vicini tra la fine del 2018 e la primavera del 2020.

Le pene definitive disposte dall’Autorità Giudiziaria, diverse per ciascun condannato, variano da 4 anni a oltre 6 anni e mezzo di reclusione, a seconda del ruolo ricoperto all’interno dell’organizzazione criminosa oggetto d’indagine. Dopo le formalità di rito, i militari dell’Arma hanno proceduto al trasferimento dei sei arrestati presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, come disposto dall’Autorità Giudiziaria mandante. L’operazione – condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile con il supporto delle Stazioni di Mondragone e Carinola – si è svolta senza criticità e rappresenta un ulteriore passo nella conclusione dell’articolato procedimento giudiziario avviato negli anni passati.