Colto in flagrante mentre cedeva droga in pieno centro cittadino. È finito in manette un 21enne originario di Caivano, arrestato dai Carabinieri della Stazione di Marcianise con l’accusa di detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti.

Spaccio di droga a Marcianise, sorpreso con cocaina e contanti: in manette giovane pusher

Il giovane è stato beccato, in via Piersanti Mattarella, a Marcianise. Qui i militari lo hanno sorpreso subito dopo aver ceduto una dose di stupefacente a un’altra persona, riuscita a dileguarsi prima dell’intervento delle forze dell’ordine.

Bloccato e sottoposto a perquisizione personale, il 21enne è stato trovato in possesso di tre dosi di cocaina, per un peso complessivo di 1,5 grammi, e della somma contante di 650 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuta dagli inquirenti frutto dell’attività di spaccio.

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza e successivamente condotto presso la propria abitazione, dove resterà in regime di arresti domiciliari in attesa delle disposizioni dell’autorità giudiziaria competente.