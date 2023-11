Dovrà rispondere di furto aggravato e di porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere Gennaro Basile, 53enne, arrestato a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, subito dopo aver saccheggiato un’automobile parcheggiata.

Spacca finestrini di un’auto con una candela nel Napoletano per rubare giubbotto

L’uomo è stato sorpreso dai carabinieri in possesso della refurtiva e, durante una perquisizione, gli hanno trovato in tasca gli arnesi da scasso e quelli improvvisati per spaccare i finestrini: una candela per motore e una piastra di metallo appuntita.

Basile, che era già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato notato da un militare libero dal servizio in via Bachelet.

Il carabiniere lo ha visto avvicinarsi alle vetture parcheggiate e poi armeggiare con una Bmw. Intuendo quali potessero essere le sue intenzioni ha allertato i colleghi, aspettando il loro arrivo senza perderlo di vista. La gazzella della stazione locale ha raggiunto il luogo segnalato poco dopo e il 53enne è stato bloccato.

Sotto chiave anche un cacciavite

L’auto di grosssa cilindrata aveva il vetro del finestrino posteriore infranto. Basile è stato trovato in possesso di un giubbotto e di una sciarpa che, da successivi accertamenti, è risultato appartenessero al proprietario dell’automobile. Perquisito anche lo zaino che il 53enne aveva con sé: dentro i militari hanno trovato una candela per motore a scoppio, la piastrella di metallo e un cacciavite. Il materiale è finito sotto sequestro, la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.