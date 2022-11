La sosta selvaggia a Napoli non permettere il passaggio di una barella del 118. Alcune auto parcheggiate in sosta vietata non hanno permesso agli operatori sanitari di raggiungere l’ambulanza per questo motivo sono stati costretti a fare un lungo giro e poi a percorrere un lungo tratto al centro della carreggiata.

Sosta selvaggia a Napoli, la barella del 118 non riesce a passare

L’episodio è avvenuto in via Salvator Rosa a Napoli, nei pressi dell’omonima stazione della metropolitana Linea 1. Le immagini riprese dai presenti, sono state pubblicate dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli (Europa Verde), che ha ricevuto la segnalazione ieri.

Non è la prima volta che accade un episodio del genere. Qualche mese fa, a causa sempre della sosta selvaggia, un’ambulanza del 118 è rimasta incastrata tra le auto. Nel caso accaduto in via Salvator Rosa, il consigliere Borrelli ha raccolto la denuncia di un una residente che ha filmato la scena: “Parcheggiano sempre così. Se la donna da soccorrere fosse stata grave sarebbe morta”.