Nella notte tra mercoledì 28 e giovedì 29 gennaio 2026 l’erogazione dell’acqua sarà interrotta dalle ore 22:00 alle ore 06:00 in diverse zone dei comuni di Giugliano e Villaricca, a causa di un intervento urgente lungo la condotta principale DN 300 che alimenta i due territori.

Sospensione idrica a Giugliano e Villaricca: stop all’acqua nella notte tra il 28 e il 29 gennaio

L’operazione, programmata dalla Regione Campania, interesserà numerose strade e aree urbane, tra cui Corso Italia, la zona della Rotonda del Ristorante Paradiso, a Villaricca.

A Giugliano il Corso Campano all’altezza della Villa Comunale, via Primo Maggio, via Papa Giovanni XXIII, via Aniello Palumbo, via G. Di Vittorio, via A. Volta, via E. De Nicola, via Licante, via Literno, via Pozzo Nuovo, via Fortunata del Forno, via Selva Piccola, via Innamorati e le relative aree limitrofe, oltre ai rioni Palumbo e De Blasio e a via Aviere Mario Pirozzi.

Durante la fascia oraria dell’interruzione, i cittadini potrebbero riscontrare mancanza totale d’acqua o cali di pressione. Per questo motivo, l’invito rivolto alla popolazione e alle attività commerciali è quello di munirsi preventivamente di scorte idriche sufficienti a coprire l’intera durata dei lavori.

Al termine dell’intervento, il ripristino del servizio avverrà in modo graduale e non si escludono temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua, considerati normali dopo operazioni di manutenzione straordinaria sulla rete idrica.

L’intervento sulla condotta principale è stato definito urgente per garantire la sicurezza e l’efficienza dell’approvvigionamento idrico nei comuni di Giugliano e Villaricca ed evitare disservizi più gravi nei prossimi mesi.