Un’escalation di furti ai danni di autisti Ncc e corrieri, avvenuta nel centro di Sorrento nel mese di agosto, si è conclusa con l’arresto di un uomo da parte dei carabinieri. Gli episodi denunciati, otto in totale, vedevano sparire in pochi minuti smartphone, borse e portafogli dalle auto dei lavoratori.

Sorrento, preso ladro seriale: era il terrore di corrieri e autisti Ncc

Le indagini, affidate ai militari della compagnia e della stazione di Sorrento, hanno permesso di individuare un modus operandi comune, facendo ipotizzare un unico autore. Il ladro, come ricostruito dai carabinieri, utilizzava i treni della Circumvesuviana o altri mezzi dell’Eav per raggiungere la città, agendo poi rapidamente prima di allontanarsi con le stesse modalità.

L’arresto è avvenuto tra il 22 e il 23 agosto, dopo che un’autista Ncc ha denunciato il furto di un borsello contenente carte di credito, successivamente utilizzate per prelevare denaro da uno sportello automatico. Grazie all’intervento tempestivo dei militari, è stato bloccato Salvatore Napoli, 42enne di Torre Annunziata già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di cinque carte di credito e 900 euro sottratti poco prima.

Napoli è stato arrestato in flagranza per l’ultimo episodio, mentre proseguono le indagini per accertare la sua eventuale responsabilità anche negli altri furti verificatisi nel corso del mese.