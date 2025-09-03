Logoteleclubitalia

Sorrento, preso ladro seriale: era il terrore di corrieri e autisti Ncc

Sorrento, preso ladro seriale: era il terrore di corrieri e autisti Ncc

Un’escalation di furti ai danni di autisti Ncc e corrieri, avvenuta nel centro di Sorrento nel mese di agosto, si è conclusa con l’arresto di un uomo da parte dei carabinieri. Gli episodi denunciati, otto in totale, vedevano sparire in pochi minuti smartphone, borse e portafogli dalle auto dei lavoratori.

Sorrento, preso ladro seriale: era il terrore di corrieri e autisti Ncc

 

Le indagini, affidate ai militari della compagnia e della stazione di Sorrento, hanno permesso di individuare un modus operandi comune, facendo ipotizzare un unico autore. Il ladro, come ricostruito dai carabinieri, utilizzava i treni della Circumvesuviana o altri mezzi dell’Eav per raggiungere la città, agendo poi rapidamente prima di allontanarsi con le stesse modalità.

L’arresto è avvenuto tra il 22 e il 23 agosto, dopo che un’autista Ncc ha denunciato il furto di un borsello contenente carte di credito, successivamente utilizzate per prelevare denaro da uno sportello automatico. Grazie all’intervento tempestivo dei militari, è stato bloccato Salvatore Napoli, 42enne di Torre Annunziata già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di cinque carte di credito e 900 euro sottratti poco prima.

Napoli è stato arrestato in flagranza per l’ultimo episodio, mentre proseguono le indagini per accertare la sua eventuale responsabilità anche negli altri furti verificatisi nel corso del mese.

Md Topo Banner 1920x300 Desk Sito

Continua a leggere

Ti potrebbe interessare

Guarda la diretta
Guarda la diretta
Torna in alto