La vacanza in Costiera sorrentina si è trasformata in un incubo per una turista australiana, aggredita e abusata sessualmente, secondo l’accusa, da un 37enne di origine marrocchina che si sarebbe introdotto nella sua camera fingendosi un addetto alle pulizie.

Sorrento, entra nel B&B fingendosi addetto alle pulizie e violenta una turista australiana

Secondo la ricostruzione degli investigatori, il trentasettenne avrebbe inizialmente chiesto alla donna il pagamento dell’imposta di soggiorno. Subito dopo le avrebbe strappato il portafoglio dalle mani, per poi afferrarla alle spalle e palpeggiarla. La turista avrebbe reagito, riuscendo ad allontanare l’aggressore.

La donna era arrivata a Sorrento soltanto il giorno precedente insieme a un’amica per trascorrere un periodo di vacanza. La sua testimonianza e quelle raccolte tra le persone presenti nella struttura hanno consentito ai carabinieri di ricostruire i momenti di terrore vissuti dalla vittima nella camera.

Decisiva anche l’analisi delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza. Gli accertamenti hanno portato all’identificazione dell’aggressore, risultato privo di permesso di soggiorno. L’uomo è stato fermato dai carabinieri della stazione di Sorrento su disposizione della Procura di Torre Annunziata, guidata da Nunzio Fragliasso. È accusato furto con strappo aggravato e violenza sessuale aggravata. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere