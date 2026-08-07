Un silenzio durato giorni, poi la drammatica scoperta. I corpi senza vita di una donna di 82 anni e del nipote di 44 sono stati rinvenuti questa mattina all’interno di un appartamento in piazzale Divina Provvidenza 3, a Portici, in provincia di Napoli.

Portici, zia e nipote trovati morti in casa: i corpi in avanzato stato di decomposizione

A intervenire sono stati i carabinieri della locale stazione. Una volta entrati nell’abitazione, i militari hanno trovato i due cadaveri in avanzato stato di decomposizione. Secondo una prima valutazione, i decessi risalirebbero ad alcuni giorni fa.

Dai primi accertamenti non sarebbero emersi segni di violenza sui corpi. Nell’appartamento, inoltre, non sono state rilevate tracce di effrazione. Elementi che, tuttavia, non consentono ancora di stabilire con certezza che cosa sia accaduto. I carabinieri hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire le ultime ore di vita di zia e nipote e chiarire le cause della morte. Al momento gli investigatori mantengono aperte tutte le ipotesi, in attesa degli esami medico-legali. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, le salme sono state trasferite all’obitorio del Policlinico di Napoli. Sarà l’autopsia a fornire risposte decisive e ad accertare quando e per quali cause siano morti i due familiari.