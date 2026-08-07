Castel Volturno, bimbo di 5 anni si perde in spiaggia: ritrovato dopo un’ora a tre chilometri di distanza

Un’ora di angoscia, le ricerche senza sosta lungo il litorale e infine il lieto epilogo. Un bambino di 5 anni, scomparso da uno stabilimento balneare di Castel Volturno, è stato ritrovato dalla Polizia di Stato a circa tre chilometri dal punto in cui era stato visto per l’ultima volta.

L’allarme è scattato dopo la segnalazione dello smarrimento del piccolo, affetto da un disturbo dello spettro autistico. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Castel Volturno.

I poliziotti hanno immediatamente contattato i genitori e avviato le ricerche lungo la costa. Per ricostruire gli spostamenti del bambino hanno raccolto informazioni e testimonianze tra i bagnanti presenti negli stabilimenti e sulla spiaggia. Le operazioni sono proseguite ininterrottamente per circa un’ora. Il piccolo è stato infine individuato a tre chilometri di distanza dal luogo della scomparsa. Fortunatamente era in buone condizioni di salute e sembrava non essersi reso conto della mobilitazione scattata per ritrovarlo. Gli agenti lo hanno quindi riaffidato al padre, che ha potuto riabbracciarlo dopo momenti di paura e apprensione.