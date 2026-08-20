Tentata truffa a una 83enne di Piano di Sorrento. Arrestato il colpevole, incastrato dai carabinieri con l’aiuto dell’anziana vittima. Adesso l’uomo si trova agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

Sorrento, 83enne “complice” di una rapina: arrestato il truffatore

Secondo la ricostruzione degli investigatori, un 34enne originario di Ponticelli si sarebbe finto maresciallo dei carabinieri per spogliare l’anziana dei suoi preziosi. Il ragazzo avrebbe inscenato infatti una rapina ad una gioielleria locale, riferendo alla donna che i malviventi catturati avrebbero fatto il suo nome in quanto complice del colpo. Il “maresciallo” allora avrebbe chiesto soldi e oro per risolvere la faccenda. Successivamente il malvivente si sarebbe assicurato che la donna fosse sola in casa.

L’83enne però avrebbe allarmato i militari della stazione del Piano di Sorrento che, arrivati sul posto prima del 34enne, avrebbero aspettato, insieme all’anziana, il finto collega. Il truffatore, ignaro del pericolo, avrebbe continuato il suo piano finendo però in manette. Adesso si trova agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.