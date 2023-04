Nessuna martellata. Ma appena “due pugni”. E’ questo che ha raccontato in tribunale il 46enne ritenuto colpevole di aver ridotto in fin di vita un 37enne, sorpreso a farlo con sua moglie – molto più giovane di lui – in un parcheggio in provincia di Como.

“L’ho cercata ovunque – ha raccontato il 46enne davanti ai giudici, così come riporta Il Giorno -, poi ho visto quell’auto parcheggiata vicino alla sua. Mi sono avvicinato e ho sentito la voce di mia moglie: era con un uomo, stavano facendo sesso”. L’indagato, agiato imprenditore del settore edile con casa a Tremezzina (Como), ha reso la sua versione dei fatti nel Tribunale collegiale di Como in merito all’aggressione avvenuta la sera del 20 settembre 2021.

Secondo l’accusa, il 46enne, accecato dalla gelosia, avrebbe organizzato una spedizione punitiva in compagnia di altri due uomini con volto coperto da passamontagna. Avrebbe sorpreso la moglie in compagnia dell’amante all’interno di un’auto nel parcheggio di un residence vicino all’ospedale di Menaggio e avrebbe preso a martellate la vittima – un 37enne di Lenno – dopo averla trascinata fuori dall’abitacolo.

L’arresto dopo fuga all’estero e il processo

Alla fine dell’aggressione, il 37enne venne trasportato in gravi condizioni all’ospedale Sant’Anna. Anche la moglie rimase ferita, seppur in modo più lieve. L’aggressore fu poi catturato nel febbraio del 2022 dopo una fuga all’estero. Tra le contestazioni avanzate dalla Procura ci sono infatti anche quelle di lesioni e di rapina ai danni della donna, cui fu sottratto il telefono cellulare. Ora, durante la celebrazione del processo, l’imprenditore si difende dalle accuse: spiega che la moglie chiedeva da tempo la separazione, incontrando però sempre il suo dissenso. Inoltre ha raccontato che aveva sorpreso i due in auto ma che aveva sferrato solo “due pugni” al rivale in amore per difendersi nel corso della colluttazione.