Tragedia a Somma Vesuviana dove un operaio è stato investito da un mezzo pesante in manovra. I fatti sono accaduti questo pomeriggio, venerdì 10 marzo, nella ditta Vesuviana Trasporti che si occupa di rimozione dei detriti in via Starza della Regina.

Tragedia a Somma Vesuviana, operaio investito e ucciso mentre lavorava

La vittima, Vincenzo Infante, 58 anni, titolare di un’azienda edile, è stato preso in pieno da un mezzo durante le operazioni di manovra. Nonostante il trasporto immediato presso l’Ospedale del Mare, per il 58enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione insieme ai colleghi di Castello di Cisterna per i rilievi del caso. Anche il personale dell’Asl è intervenuto sul luogo della tragedia.

Come riporta Laproviniciaonline, l’uomo non era un dipendente della ditta sommese ma era lì per scaricare del materiale di risulta ed è stato travolto da una pala meccanica.