Somma Vesuviana, Forza Italia apre la crisi in maggioranza: “Siamo pronti a ripartire”

Forza Italia apre la crisi di maggioranza a Somma Vesuviana. Con una lettera del commissario cittadino Antonio Granato, consigliere comunale insieme agli altri 3 consiglieri Angelo De Paola, Emanuela Pardo e Vincenzo Piscitelli, inviata ieri all’attenzione del Sindaco gli esponenti del partito forzista, chiedono una verifica politico programmatica che possa rilanciare l’attività amministrativa.

“Abbiamo sempre lavorato a testa bassa per portare a casa i risultati che i cittadini tanto chiedono – ha dichiarato Granata in rappresentanza del gruppo azzurro – ma purtroppo ad oggi abbiamo bisogno di capire, con numeri alla mano, se questa compagine di maggioranza può portare a termine questa esperienza amministrativa”. Alla base della richiesta ci sono le troppe difficoltà riscontrate in vari settori strategici del Comune di Somma Vesuviana. “Siamo pronti a ripartire, laddove ci verrà confermato che i numeri ci sono e che si può andare avanti con l’azione politica – ha concluso il capogruppo – ma senza risposte concrete é opportuno fare una riflessione e capire se si é in grado di raggiungere gli obiettivi per i quali i cittadini ci hanno scelto e sostenuto”.

Comunicato stampa