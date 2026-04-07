Lutto all’istituto nazionale tumori di Napoli Pascale. È morta Nelly Farinari, direttrice della struttura amministrativa della ricerca. A darne notizia è la pagina ufficiale dell’Istituto, che ha espresso condoglianze e vicinanza alla famiglia di Nelly e l’ha ringraziata per il lavoro svolto in questi anni.

Napoli, lutto per l’Istituto Pascale: muore la direttrice della struttura amministrativa

“Tra un mese sarebbe andata in pensione – si legge nel post -. Ci sarebbe arrivata un po’ prima del previsto, per via di quel cuore che, nell’ultimo anno, aveva iniziato a faticare. Eppure, non le aveva mai tolto il sorriso. Da trent’anni al Pascale, Nelly Farinari, direttore della struttura amministrativa della ricerca, era per tutti una presenza familiare: sempre disponibile, sempre attenta, capace di esserci davvero. Una collega cara, di quelle che sanno lasciare un segno, con un sorriso pronto anche quando sorridere era difficile. Oggi il suo ricordo attraversa silenziosamente i corridoi dell’istituto. Ci mancherai tanto Nelly. Al marito Bruno e al figlio Gaetano giunga l’abbraccio forte del management e del personale tutto del Pascale”.