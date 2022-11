Al momento è la leader che raccoglie maggiori consensi sui social. Giorgia Meloni ha un gradimento del 65%: è attualmente la leader più apprezzata dai social network.

Questo quanto emerso da una analisi del sentimento realizzata da Spin Factor-Human che ha analizzato i profili social dei vari leader in Italia e stilato la classifica.

Leader sui social

Giorgia Meloni dopo essere stata proclamata Presidente del Consiglio ha avuto un boom anche sulle piattaforme online. Il suo consenso dunque non si è fermato alle urne ma sta crescendo anche sui social network. Secondo lo studio, in base alle conversazioni avvenute su Facebook, Twitter e Instagram in relazione al nuovo governo e ai temi di maggiore interesse – la presidente del Consiglio ha un gradimento che arriva al 65,43% dei commenti positivi, risultando la più apprezzata sui social network.

Subito dopo c’è il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, con il 62,28% di sentiment positivo. A seguire il leader della Lega – e neoministro delle Infrastrutture – Matteo Salvini, con il 59,94%. Quarto è Matteo Renzi, senatore, e segretario di Italia Viva, che raccoglie è apprezzato per il il 58,02% dei commenti. In fondo alla classifica ci sono il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, con il 57,65%, seguito da Carlo Calenda, segretario di Azione e volto del Terzo polo, che raccoglie il 54,11% di sentiment positivo. Ultimo è Enrico Letta, segretario del Partito Democratico che si ferma al 48,91% di sentiment positivo.