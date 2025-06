Dopo aver pubblicato un post social dal contenuto minaccioso nei confronti della figlia della premier Giorgia Meloni, il professor Stefano Addeo, 65 anni, docente di tedesco in un liceo di Marigliano, in provincia di Napoli, ha tentato il suicidio.

Minacce social contro la figlia della Meloni: il prof Addeo tenta il suicidio

L’uomo è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale di Nola, in codice rosso, dopo aver ingerito un mix di pillole e alcol. È in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il gesto estremo arriva poche ore dopo una lettera inviata alla presidente del Consiglio, in cui Addeo esprimeva pentimento per quanto scritto online. “Frase inaccettabile, nessuna giustificazione”, ha dichiarato, chiedendo di poterla incontrare di persona: “Vorrei dirglielo guardandola negli occhi”. Sul posto, oltre al personale sanitario, sono intervenuti i carabinieri per accertare la dinamica dell’accaduto.