Si accende ogni giorno di più la campagna elettorale a Giugliano. Ieri ad entrare in campo è stato il segretario Annunziata. Il leader provinciale del PD ha espresso la sua solidarietà a Rocco Granata, noto dirigente dell’ASL, attaccato sui social da un fratello di una candidata del centrodestra.

Giugliano, s’accende la campagna elettorale: Il Pd: “La destra fa attacchi personali”. FDI: “Pensano ai social, noi alla città”

A rispondergli il coordinatore cittadino di FDI, Emanuele Bifaro, parlando di un’assurda strumentalizzazione: “Noi pensiamo ai cittadini e alle imprese, loro ai post sui social. Questa è la differenza”. Ieri, intanto, Pianese è stato in fascia costiera con i vertici nazionali dell’UDC, mentre oggi Diego D’Alterio sarà a Lago Patria per discutere della questione mare con gli uomini di Italia Viva e l’assessore regionale Caputo.

Procede anche la campagna elettorale di Salvatore Pezzella. Il candidato civico sta girando in lungo e in largo la città a caccia di voti, per essere l’ago della bilancia e portare Pianese e D’Alterio al ballottaggio. Resta l’incognita dello scioglimento: dovrebbe tenersi oggi un Consiglio dei Ministri. Non è ufficiale che si discuterà della questione Giugliano, ma neppure è escluso. Una campagna elettorale surreale, quella giuglianese, con l’ipotesi sempre viva che qualcuno stacchi la spina e dica: “Game Over”.