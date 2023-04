Silvio Berlusconi avrebbe la leucemia. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, l’ex premier sarebbe affetto dal tumore del sangue. Una prima diagnosi sarebbe arrivata a marzo, confermata poi da tutti gli esami del caso (Pet, prelievo del midollo) a cui è seguito l’inizio delle nuove cure.

“Silvio Berlusconi ha la leucemia: è grave ma stabile”

I dolori, la polmonite di cui si era parlato anche per il ricovero in terapia intensiva scattato ieri al San Raffaele di Milano in realtà sarebbero dunque complicazioni della malattia in un fisico già debilitato. La situazione è definita come delicata, ma non drammatica.

Le condizioni di Berlusconi, dopo la prima notte di ricovero, restano stabili, lui è sempre rimasto vigile. Il Cav sta continuando la terapia intensiva per ristabilire una corretta ossigenazione del sangue in un sistema cardiovascolare chiaramente sotto stress, che si aggiunge ai problemi ulteriori legati al rischio di infezioni.