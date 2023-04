L’ex premier Silvio Berlusconi è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano. Il Cavaliere, 86 anni, sarebbe in clinica per problemi dovuti a un’aritmia cardiaca. Le notizie sono ancora frammentarie.

Silvio Berlusconi in terapia intensiva

Il ricovero è avvenuto questa mattina. E’ stato allettato nel reparto di terapia intensiva cardio-chirurgica. Non si conoscono le sue attuali condizioni e l’episodio che ha spinto medici e familiari a portarlo al San Raffaele. Ciò che è certo che si tratta del secondo ricovero in pochi giorni.

Lo scorso marzo, infatti, era stato già ricoverato presso la stessa struttura ospedaliera. In quell’occasione il leader di Forza Italia era stato ricoverato per dei controlli probabilmente legati a un episodio di aritmia. Quel primo ricovero era durato quattro giorni.

Cos’è un’aritmia cardiaca

‘aritmia è un’alterazione della frequenza o della regolarità del battito del cuore che normalmente è di 60-100 volte al minuto. Quando il cuore batte più lentamente si parla di bradicardia, se batte più velocemente si parla di tachicardia e se batte in maniera irregolare si parla di aritmia. Le cause più comuni sono l’infarto e la dilatazione del cuore causata da ipertensione. Alcune condizioni cliniche, come disfunzioni tiroidee, possono altresì condurre all’aritmia.