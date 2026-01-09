Sicurezza a Giugliano, Confcommercio scrive alla Prefettura: “Servono risposte concrete per città e commercio”

Giugliano in Campania – Confcommercio Giugliano ha inviato in queste ore una richiesta formale di intervento alla Prefettura di Napoli per segnalare una situazione di crescente criticità legata alla sicurezza urbana e alla vivibilità degli spazi cittadini. Negli ultimi mesi, numerosi episodi di furti e atti criminosi hanno alimentato una diffusa percezione di insicurezza, con effetti evidenti sulla frequentazione delle strade e delle aree commerciali. Una condizione che sta generando forte preoccupazione tra gli operatori economici e tra i cittadini.

Confcommercio evidenzia come la sicurezza rappresenti un elemento essenziale non solo per l’ordine pubblico, ma anche per la tenuta sociale ed economica del territorio. Strade meno vissute, attività in difficoltà e cittadini scoraggiati sono segnali che richiedono un intervento immediato e coordinato. Per questo motivo, Confcommercio Giugliano chiede l’attivazione di un tavolo istituzionale permanente sulla sicurezza, con il coinvolgimento della Prefettura, dell’Amministrazione Comunale e delle Forze dell’Ordine, al fine di individuare azioni concrete e tempestive.

«Non si tratta di polemica né di protesta – sottolinea Confcommercio Giugliano – ma di una richiesta di ascolto e di responsabilità. La sicurezza è la base su cui costruire una città viva, attrattiva e capace di sostenere il proprio tessuto economico». Confcommercio conferma la piena disponibilità alla collaborazione con tutte le istituzioni competenti, auspicando un rapido riscontro e l’avvio di un confronto strutturato.

Confcommercio Giugliano in Campania

Delegato: Eliseo Verde

