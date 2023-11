Si torna a sparare a Napoli. Un ragazzo di appena 21 anni, R.F., è stato raggiunto da colpi di pistola nella serata di ieri nella centralissima Piazza Mercato. Il giovane è ricoverato all’ospedale dei Pellegrini.

Napoli, si torna a sparare: 21enne ferito a colpi di pistola in piazza Mercato

Secondo quanto raccontato dalla vittima, a fare fuoco due sconosciuti in sella a uno scooter. Non è chiaro il movente. Non ci sono al momento versioni che riconducano l’episodio nell’ambito di un tentativo di rapina o di un litigio. Non si esclude dunque la matrice camorristica.

Dopo il ferimento, il 21enne è stato trasportato al pronto soccorso e ne è stato disposto il ricovero, anche se non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini sono affidate al commissariato Vicaria-Mercato della Polizia di Stato. Il 21enne è stato ascoltato ma non sarebbe stato in grado di fornire indicazioni utili agli agenti. Al momento è giallo sull’accaduto e sui responsabili.