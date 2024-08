Dramma sfiorato nel salernitano dove un uomo si è finto un fotografo professionista per adescare una ragazzina di 16 anni promettendole un book fotografico. Sessione fotografica mai avvenuta, ovviamente, l’uomo aveva organizzato tutto per aggredirla e poi abusarne sessualmente.

Si finge fotografo e attira 16enne in hotel per violentarla: orrore nel salernitano

I fatti sono accaduti a Lauro, frazione del comune di Capaccio Paestum, in provincia di Salerno. Il finto fotografo aveva dato appuntamento alla giovanissima in un albergo della zona. Quando la 16enne si è presentata nella stanza presa in fitto dall’uomo, è scattata la violenza. L’aggressione – così come ha raccontato la ragazza – sarebbe scattata praticamente subito.

La giovane però sarebbe riuscita a divincolarsi dalla presa e, guadagnata la porta, ha chiesto aiuto. I carabinieri sono giunti quasi subito sul posto ma l’uomo era già scappato via. Sulla vicenda è stata aperta una indagine coordinata dalla Procura di Salerno, il reato ipotizzato è di violenza sessuale su minore. Nel corso delle indagini, svolte anche con la collaborazione dell’hotel, i carabinieri sono risaliti all’identità del finto fotografo, che avrebbe usato le sue vere generalità per contattare la ragazzina, e sono in corso accertamenti per raccogliere ulteriori elementi a riscontro della denuncia. Si tratterebbe di un uomo di 40 anni residente nell’avellinese.