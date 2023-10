Un via vai di persone che entravano e uscivano ieri sera da una palazzina in via Morano a Caivano ha insospittito gli agenti della Squadra Mobile, che hanno perquisito un appartamento. Qui un uomo che, alla loro vista, dopo essersi disfatto di un sacchetto, ha tentato la fuga dal balcone calandosi dai tubi.

Si cala dai tubi della palazzina a Caivano per sfuggire all’arresto: bloccato 53enne

Grazie al supporto della volante del Commissariato di Afragola, è stato raggiunto e bloccato. Si tratta di un 53enne di Caivano con precedenti di polizia, anche specifici.

Gli agenti hanno recuperato la busta lanciata dall’indagato al cui interno sono state rinvenute 12 dosi di cocaina del peso complessivo di circa 20 grammi, un altro pezzo della stessa sostanza stupefacente del peso di circa 50 grammi e materiale per il confezionamento; mentre nella sua abitazione sono stati rinvenuti 7195 euro, in banconote di vario taglio, ed altro materiale per il confezionamento.

L’uomo è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti; mentre un acquirente, trovato in possesso di 3 dosi di cocaina, è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.