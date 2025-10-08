Durante la nota sagra dei funghi di Cusano Mutri, nel beneventano, uno degli appuntamenti più attesi della stagione delle sagre in Campania, due giovani della provincia di Salerno sono stati scoperti a tentare di pagare con banconote false. L’episodio è avvenuto sabato 4 ottobre, quando la coppia ha effettuato un acquisto presso uno stand gastronomico dell’evento usando una banconota da 50 euro risultata contraffatta.

Shopping alla sagra di Cusano Mutri con banconote false: bloccata coppia di giovani

Il personale dello stand, insospettito dalla qualità del biglietto, ha subito avvertito i carabinieri presenti alla manifestazione, che richiama ogni anno migliaia di visitatori anche dalle province limitrofe di Abruzzo, Molise e Puglia. A seguito dei controlli, i militari hanno identificato i due giovani e hanno scoperto che erano in possesso anche di altre banconote sospette, immediatamente sequestrate. I due residenti in provincia di Salerno sono stati denunciati in stato di libertà per spendita di monete falsificate. Le indagini proseguono ora per risalire alla provenienza del denaro e accertare se altre persone possano essere coinvolte nella vicenda.