Firme false a Giugliano, rischio annullamento elezioni? Cosa può succedere davvero

Le notizie sull’inchiesta per presunte firme false nella presentazione delle liste elettorali a Giugliano riaccendono una domanda precisa: le elezioni comunali possono essere annullate?

Al momento, la risposta è no, almeno non automaticamente.

L’indagine della Procura di Napoli Nord è ancora in corso e riguarda possibili irregolarità nella raccolta delle sottoscrizioni. Ma anche nel caso in cui venissero accertate responsabilità penali, questo non comporta in modo diretto la caduta del voto.

I precedenti

I precedenti parlano chiaro. Negli ultimi anni casi simili sono emersi in diversi comuni italiani: da Vicenza a Massafra, passando per Marcianise e Orgosolo. In alcuni casi si è arrivati anche a condanne, ma le elezioni non sono state annullate.

Per arrivare a questo scenario serve infatti dimostrare che una lista sia stata ammessa senza avere i requisiti e che la sua presenza sia stata determinante per il risultato finale. Una soglia molto alta.

L’unico caso davvero eclatante resta quello delle regionali Piemonte 2010, annullate proprio per una lista presentata con firme false. Ma si tratta di un precedente isolato.

Per Giugliano, quindi, il rischio di annullamento oggi appare più teorico che concreto. Più probabili, invece, possibili effetti sul piano politico e giudiziario.