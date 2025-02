Shoah e foibe, mostra allestita dagli studenti all’istituto Socrate di Marano

Dalla memoria al ricordo, per riflettere insieme su ciò che è stato e non dovrà essere più. Questo il titolo dell’iniziativa realizzata dall’istituto Socrate Mallardo di Marano in occasione della Giornata della memoria e di quella del ricordo. Gli alunni hanno allestito un’ala della scuola simulando i campi di concentramento, i luoghi di Anna Frank. Anche i genitori hanno potuto visionare la mostra.

Per gli studenti è stato un momento formativo e toccante dal punto di vista emotivo. La storia delle vittime della Shoah e delle foibe ha fatto capire loro che bisogna tenere alta la guardia per evitare che simili discriminazioni e orrori possano ripetersi.